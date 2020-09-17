"Ювентус" заплатит за Джеко 15 миллионов евро

Форвард "Ромы" Эдин Джеко продолжит карьеру в "Ювентусе".

Reuters

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что туринский клуб заплатит за боснийца 15 миллионов евро. В ближайшее время нападающий пройдет медосмотр и заключит контракт с "Ювентусом".



Джеко выступал за "Рому" с 2015 года, перейдя из "Манчестер Сити". В минувшем сезоне 34-летний футболист принял участие в 35 матчах и забил 16 голов.