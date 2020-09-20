Пирло о матче "Ювентус" - "Сампдория": важно наладить диалог с игроками

Главный тренер туринского "Ювентуса" подвел итоги встречи первого тура серии A, в которой его команда крупно обыграла "Сампдорию" (3:0).

Фото: juventus.com