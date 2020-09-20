Наставник "Юве" Андреа Пирло считает, что очень важно наладить диалог с игроками, а на отладку различных вариантов игры потребуется время.
"Я не хочу просто копировать и вставлять чужие идеи. У меня свои идеи, и я хочу их адаптировать с учетом команд, которые меня вдохновляли", - сообщил Пирло в эфире Sky Sport Italia.
После стартовой победы над "Сампдорией" "Ювентус" вошел в группу команд, набравших в первом туре три очка, и по дополнительным показателям занимает промежуточное второе место. В прошлом сезоне туринцы стали чемпионами Серии A за два тура до финиша, но в итоговой таблице опередили "Интер" всего на одно очко.
Пирло о матче "Ювентус" - "Сампдория": важно наладить диалог с игроками
Главный тренер туринского "Ювентуса" подвел итоги встречи первого тура серии A, в которой его команда крупно обыграла "Сампдорию" (3:0).
Фото: juventus.com
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