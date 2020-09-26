Встреча завершилась уверенной победой команды Алексея Миранчука со счетом 4:2. Отметим, что российский хавбек из-за травмы пропускал эту игру.
Следующий матч "Аталанта" проведет на выезде 30 сентября против "Лацио".
Чемпионат Италии
2 тур
"Торино" - "Аталанта" - 2:4
Голы: Белотти, 11, 43 - Гомес, 13, Мурьель, 21, Хатебур, 42, Рон, 54.
"Аталанта" на выезде разгромила "Торино"
"Торино" в матче 2-го тура Серии А на своем поле принимал "Аталанту".
Фото: ФК "Аталанта"
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