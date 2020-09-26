"Аталанта" на выезде разгромила "Торино"

"Торино" в матче 2-го тура Серии А на своем поле принимал "Аталанту".

Фото: ФК "Аталанта"

Встреча завершилась уверенной победой команды Алексея Миранчука со счетом 4:2. Отметим, что российский хавбек из-за травмы пропускал эту игру.



Следующий матч "Аталанта" проведет на выезде 30 сентября против "Лацио".



Чемпионат Италии



2 тур



"Торино" - "Аталанта" - 2:4



Голы: Белотти, 11, 43 - Гомес, 13, Мурьель, 21, Хатебур, 42, Рон, 54.