Чемпионат Италии может быть приостановлен из-за коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа призвала остановить чемпионат Италии.

Фото: Getty Images

Такие заявления чиновника связаны с 14 положительных тестов на коронавирус в "Дженоа".



"Мы считаем, что чемпионат должен быть приостановлен. Слишком много положительных тестов и есть высокий риск, что может заразиться еще больше людей", - цитирует Дзампу La Gazzetta dello Sport.



Ближайший тур Серии А стартует сегодня, 30 сентября.