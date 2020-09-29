Такие заявления чиновника связаны с 14 положительных тестов на коронавирус в "Дженоа".
"Мы считаем, что чемпионат должен быть приостановлен. Слишком много положительных тестов и есть высокий риск, что может заразиться еще больше людей", - цитирует Дзампу La Gazzetta dello Sport.
Ближайший тур Серии А стартует сегодня, 30 сентября.
Чемпионат Италии может быть приостановлен из-за коронавируса
Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа призвала остановить чемпионат Италии.
Фото: Getty Images
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