Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказал свое мнение о российском полузащитнике Алексее Миранчуке, в начале сентября пополнившего состав клуба из Бергамо.
- Миранчук? Это один из наших главных трансферов. Когда он вернется, мы сможем стать по-настоящему сильными, - передает слова Гасперини sosfanta.calciomercato.com.
"Аталанта" стартовала в новом сезоне Серии A двумя гостевыми победами - в первом матче со счетом 4:2 был переигран "Торино", во втором со счетом 4:1 разгромлен "Лацио". После двух туров "Аталанта" с 6 очками занимает в турнирной таблице второе место после "Наполи", уступая ему по дополнительным показателям. Алексей Миранчук восстанавливается после травмы и пока не может помочь своей новой команде.
Главный тренер "Аталанты" Гасперини: Миранчук - один из наших главных трансферов
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о российском новичке клуба Алексее Миранчуке.
Фото": ФК "Аталанта"
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