Сарри может возглавить "Рому" или "Фиорентину"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри может возобновить карьеру в чемпионате Италии.

Фото: ФК "Ювентус"

По данным источника, к 61-летнему специалисту проявляют интерес "Рома" и "Фиорентина".



Сарри проработал на посту главного тренера "Юве" лишь сезон. С туринский клубом он выиграл Серию А и дошел до финала Кубка Италии. Уволен итальянский специалист был после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.



После 3-х туров итальянского чемпионата "Рома" с 4-я очками занимает 10 место. "Фиорентина" же, имея в своем активе 3 очка, расположилась на 13 строчке.



Источник: TMW