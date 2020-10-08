Сарри может возглавить "Рому" или "Фиорентину"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри может возобновить карьеру в чемпионате Италии.
Фото: ФК "Ювентус"
По данным источника, к 61-летнему специалисту проявляют интерес "Рома" и "Фиорентина".

Сарри проработал на посту главного тренера "Юве" лишь сезон. С туринский клубом он выиграл Серию А и дошел до финала Кубка Италии. Уволен итальянский специалист был после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

После 3-х туров итальянского чемпионата "Рома" с 4-я очками занимает 10 место. "Фиорентина" же, имея в своем активе 3 очка, расположилась на 13 строчке.

Источник: TMW

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Теги: Сарри Рома Фиорентина
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