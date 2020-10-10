Шведский форвард завтра проведет тренировку с командой. Ожидается, что он будет готов к дерби с "Интером" в следующую субботу.
Напомним, что Ибрагимович заразился на коронавирус 24 сентября.
Источник: Milannews.it
Ибрагимович вернулся на базу "Милана" после выздоровления от коронавируса
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович впервые после выздоровления от коронавируса появился на базе клуба.
Фото: ФК "Милан"
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