Ибрагимович вернулся на базу "Милана" после выздоровления от коронавируса

Нападающий " Милана " Златан Ибрагимович впервые после выздоровления от коронавируса появился на базе клуба.

Фото: ФК "Милан"

Шведский форвард завтра проведет тренировку с командой. Ожидается, что он будет готов к дерби с "Интером" в следующую субботу.



Напомним, что Ибрагимович заразился на коронавирус 24 сентября.



Источник: Milannews.it