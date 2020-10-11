24 сентября тест 39-летнего шведа на COVID-19 дал положительный результат, из-за чего Златан пропустил четыре матча. Тем не менее он будет готов к игре 17 октября против "Интера".
В сезоне-2020/2021 Ибрагимович принял участие в матче 1-го тура Серии А против "Болоньи" и оформил дубль.
Источник: La Gazzetta dello Sport
Ибрагимович возобновил тренировки после выздоровления от коронавируса
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович сегодня утром приступил к тренировкам после того, как переболел коронавирусом.
Фото: ФК "Милан"
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