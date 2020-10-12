"Новички? Сейчас это уже полноценные игроки "Аталанты", это хорошие игроки, которые помогут команде расти. Мне любопытно посмотреть на игру Миранчука.
Сейчас у нас конкурентоспособная команда. Мы омолодили состав, и теперь игроков на две команды. Рад, что тренер доволен составом", - приводит слова Перкасси L’Eco di Bergamo.
Напомним, что экс-полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре этого года за 14,5 млн евро. Из-за повреждения, полученного еще во времена выступления за московский клуб, россиянин не провел ни одного матча в итальянской команде. Дебют 24-летнего футболиста за "Аталанту" ожидается после перерыва на матчи сборных.
Президент "Аталанты": любопытно посмотреть на игру Миранчука
Президент "Аталанты" Антонио Перкасси поделился мнением о новичках команды.
Фото: ФК "Аталанта"
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