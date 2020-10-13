"С братом каждый день на связи. Он 100 процентов готов. Ждем возвращения игроков из сборных. Будет готовиться к матчу с "Наполи", - передает слова Антона "Спорт-экспресс"
Напомним, что Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в сентябре этого года за 14,5 млн евро. Россиянин несколько недель восстанавливался от травмы и пока не провел ни одного матча за новую команду. Дебют полузащитника ожидается в матче 4-го тура Серии А "Наполи" - "Аталанта", который состоится 17 октября.
Миранчук полностью восстановился после травмы и готовится к матчу с "Наполи"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о состоянии брата Алексея Миранчука, выступающего за "Аталанту".
Фото: ФК "Аталанта"
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