Миранчук включен в заявку "Аталанты" на матч с "Наполи"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может сыграть в матче 4-го тура Серии А с "Наполи".

Фото: ФК "Аталанта"

"Алексей Миранчук восстановился после травмы и завтра войдет в заявку на игру против "Наполи", - приводит слова главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперии официальный сайт клуба.



Поединок "Наполи" - "Аталанта" состоится 17 октября. Начало - в 16:00 мск.