"Мой перелет из Португалии в Италию? Я все делал с разрешения. Я не нарушал протокол, как об этом говорил министр спорта Италии", - сказал Роналду в прямом эфире Instagram.
Напомним, что несколько дней назад Роналду сдал положительный тест на коронавирус. В это время он находился в расположении сборной Португалии.
Роналду заявил, что не нарушал протокол безопасности
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал обвинение в свой адрес в нарушении протокола безопасности со стороны министра спорта Италии Винченцо Спадафоры.
Фото: Getty Images
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