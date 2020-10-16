Роналду заявил, что не нарушал протокол безопасности

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал обвинение в свой адрес в нарушении протокола безопасности со стороны министра спорта Италии Винченцо Спадафоры.

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"Мой перелет из Португалии в Италию? Я все делал с разрешения. Я не нарушал протокол, как об этом говорил министр спорта Италии", - сказал Роналду в прямом эфире Instagram.



Напомним, что несколько дней назад Роналду сдал положительный тест на коронавирус. В это время он находился в расположении сборной Португалии.