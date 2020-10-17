"Вас отЗлатанили". "Милан" обратился к "Интеру" после победы в дерби

Inter, you've been Zlataned ??#InterMilan #SempreMilan pic.twitter.com/dMgjmmhaPb— AC Milan (@acmilan) October 17, 2020
- "Интер", вас отЗлатанили, - гласит пост пресс-службы "Милана" в твиттере.
Победу красно-черным принес дубль Златана Ибрагимовича: шведский форвард сначала добил мяч в ворота после собственного неудачного пенальти на 12 минуте, а на 16 минуте забил и второй гол. На 28 минуте Лукаку отыграл один мяч, но общий успех остался за "Миланом". После этой победы "Милан" возглавил турнирную таблицу Серии A с 12 очками после 4 матчей. "Интер" с 7 баллами после такого же количества игр занял 6 позицию.