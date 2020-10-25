В концовке первого тайма Альваро Мората сумел забить, но после просмотра видеоповтора взятие ворот было отменено. А во втором тайме Андреа Фавилли вывел гостей вперёд.
Отыграться "Ювентусу" удалось лишь в концовке. На 78-й минуте Деян Кулусевски пробил голкипера соперника.
"Ювентус" набрал девять очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с восемью очками занимает восьмое место в турнирной таблице.
Чемпионат Италии. 5 тур
Ювентус – Верона - 1:1
Голы: Фавилли, 60, Кулушевски, 77
Ювентус: Щенсны, Демирал, Данило, Бонуччи (Фработта, 75), Рэмси (Вриони, 90), Куадрадо, Артур, Рабьо, Дибала, Мората, Бернардески (Кулушевски, 61)
Верона: Сильвестри, Фараони, Ловато, Чеккерини (Маньяни, 55), Эмпереур, Лазович, Цаканьи, Виейра, Колли, Тамез (Илич, 51), Калинич (Фавилли, 55 (Терраччано, 62))
Предупреждения: Виейра, 39, Лазович, 57, Эмпереур, 69, Кулушевски, 90+2, Фараони, 90+2
"Ювентус" не смог обыграть на своём поле "Верону"
В Турине завершился матч 5-го тура Серии А. "Ювентус" неожиданно сыграл вничью с "Вероной" со счётом 1:1.
Фото: ФК "Ювентус"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!