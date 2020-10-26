Пресс-служба итальянского клуба сообщила, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Йенс-Петтер Хауге сдали положительный тест на коронавирус. Игроки отправлены на самоизоляцию. Также выявлен коронавирус у троих сотрудников клуба.
Сегодня "Милан" в рамках пятого тура Серии А на своем поле сыграет с "Ромой".
Доннарумма заразился коронавирусом
"Милан" объявил о новых случаях заражения коронавирусом.
Фото: Global Look Press
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