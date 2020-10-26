Доннарумма заразился коронавирусом

"Милан" объявил о новых случаях заражения коронавирусом.

Фото: Global Look Press

Пресс-служба итальянского клуба сообщила, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Йенс-Петтер Хауге сдали положительный тест на коронавирус. Игроки отправлены на самоизоляцию. Также выявлен коронавирус у троих сотрудников клуба.



Сегодня "Милан" в рамках пятого тура Серии А на своем поле сыграет с "Ромой".