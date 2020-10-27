"Милан" и "Рома" выдали боевую ничью с голом Джеко и дублем Ибрагимовича
Матч 5 тура Серии A "Милан" - "Рома" закончился со счетом 3:3.
Фото: AFP
"Милан" потерял первые очки в сезоне Серии A, сыграв вничью с "Ромой" (3:3) в рамках пятого тура чемпионата. Счет на второй минуте матча открыл Златан Ибрагимович, но через 12 минут Эдин Джеко уравнял ситуацию. Сразу после перерыва Салемакерс вывел красно-черных вперед, однако на 71 минуте Верету с пенальти вновь восстановил равновесие. "Милан" снова повел на 79 минуте после гола Ибрагимовича, также забитого с 11-метрового. За 6 минут до конца основного времени Кумбула установил окончательный счет 3:3.
После этого матча "Милан" возглавляет турнирную таблицу с 13 очками, "Рома" находится на 9 месте, имея в копилке 8 очков.