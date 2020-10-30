Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вылечился от коронавируса

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус.

Фото: ФК "Ювентус"

Футболист болел 19 дней. Напомним, что о заболевании Роналду COVID-19 стало известно 13 октября из расположения сборной Португалии. В период болезни еще 2 теста Криштиану на коронавирус дали положительный результат, из-за чего нападающий пропустил матч 2-го тура Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:2).



Следующий матч "Ювентус" проведёт 1 ноября со "Специей".



Источник: официальный сайт ФК "Ювентус"

