Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вылечился от коронавируса

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус.
Фото: ФК "Ювентус"
Футболист болел 19 дней. Напомним, что о заболевании Роналду COVID-19 стало известно 13 октября из расположения сборной Португалии. В период болезни еще 2 теста Криштиану на коронавирус дали положительный результат, из-за чего нападающий пропустил матч 2-го тура Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:2).

Следующий матч "Ювентус" проведёт 1 ноября со "Специей".

Источник: официальный сайт ФК "Ювентус"

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Теги: Роналду Ювентус Коронавирус
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