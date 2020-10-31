Роналду пройдет дополнительное тестирование на коронавирус

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пройдет дополнительное тестирование на COVID-19 перед матчем 6-го тура Серии А со "Специей".

Фото: ФК "Ювентус"

В случае отрицательного результата, португальский форвард сможет принять участие в ближайшем поединке, сообщает журналист Ромео Агрести в своем Твиттере.



Напомним, что ранее Роналду сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат и он покинул самоизоляцию.



Португалец заразился коронавирусом 3 октября.



Поединок "Специя" - "Ювентус" пройдет 1 ноября.