"Он невежественен. Он был в Италии два года и ещё не научился говорить на нашем языке… Использует испанский, чтобы выразить себя. Он не уважает ни своих товарищей по команде, ни итальянцев", — цитирует Бруно Calciomercato со ссылкой на Tiki Taka.
Напомним, что португалец перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" в 2018 году. В нынешнем сезоне итальянского чемпионата 35-летний форвард принял участие в 3-х матчах, в которых забил 5 голов (2 с пенальти) и сделал 1 результативную передачу.
Бруно: Роналду не уважает ни товарищей по команде, ни итальянцев
Экс-игрок "Ювентуса" Паскуале Бруно раскритиковал нападающего туринского клуба Криштиану Роналду.
Фото: ФК "Ювентус"
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