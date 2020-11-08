Алексей Миранчук - первый российский игрок с 2007 года, забивший в Серии А

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил мяч в ворота "Интера" в матче 7-го тура чемпионата Италии.

Фото: Corriere dello Sport

25-летний хавбек - первый российский игрок, забивший мяч в Серии А с мая 2007 года. 13 лет назад Виктор Будянский забил мяч за "Асколи" в игре против "Палермо".



Матч "Аталанта" - "Интер" завершился вничью со счетом 1:1.