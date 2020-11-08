Алексей Миранчук - первый российский игрок с 2007 года, забивший в Серии А

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил мяч в ворота "Интера" в матче 7-го тура чемпионата Италии.
Фото: Corriere dello Sport
25-летний хавбек - первый российский игрок, забивший мяч в Серии А с мая 2007 года. 13 лет назад Виктор Будянский забил мяч за "Асколи" в игре против "Палермо".

Матч "Аталанта" - "Интер" завершился вничью со счетом 1:1.

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Теги: Серия А Миранчук Ал Аталанта
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