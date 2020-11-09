- Видел ли гол Алексея Миранчука в ворота "Интера? Конечно! Надо отдать ему должное - пробил мастерски. Из-под защитника, в противоход вратарю, в самый угол. Пока судьба Алексею благоволит. Вышел в Лиге чемпионов - сразу забил датскому "Мидтьюлланну". Теперь с "Интером" в серии А история повторилась. Молодец! Я за Миранчука очень рад. Хотя его выбор не вполне одобряю. Я не об "Аталанте" - об Италии в целом. Миранчук - игровик. Думаю, в испанском чемпионате, где многие команды выстраивают игру через контроль мяча, ему было бы гораздо легче проявить себя, - цитируют Непомнящего "Известия".
25-летний полузащитник Алексей Миранчук перешел в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива" 4 сентября 2020 года, сумма трансферной компенсации по данным Transfermarkt составила 14 с половиной миллионов евро. Российский атакующий хавбек принял участие в двух матчах за новый клуб, выходя на замену, его суммарное игровое время составило 41 минуту. В обеих встречах Алексей Миранчук отличился забитыми голами. 21 октября он установил окончательный счет 4:0 в гостевом матче "Аталанты" в Лиге чемпионов против датского "Мидтьюлланна", а 8 ноября дебютировал и в Серии A, отметив это событие мячом в ворота "Интера", который позволил "богине" добыть домашнюю ничью 1:1.
Непомнящий: пока судьба благоволит Миранчуку. В испанском чемпионате ему было бы гораздо легче проявить себя
Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил дебют российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в Серии A.
Фото: AFP
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