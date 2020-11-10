Атакующий хавбек сборной России Алексей Миранчук рассказал, как проходит его адаптация в итальянском чемпионате.
- Чувствую себя комфортно. Адаптация подходит к концу. Общаюсь уже со всеми ребятами. Начинаю понимать требования тренера. Все в порядке. Город небольшой – я сосредоточен только на работе. Нет чего-то, что бы отвлекало.
- В плане быта знаю, как тяжело многим ребятам искать квартиры. Мне повезло, сразу приехали, нашли хороший вариант. Машина довозила меня из дома на базу и обратно. Двух-трёх раз хватило, чтобы выучить маршрут и ездить самому.
- Было тяжело привыкнуть к ритму жизни итальянцев. Они никуда не торопятся. В Москве всё было по-другому, - передает слова Миранчука пресс-служба сборной России.
Атакующий полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" 4 сентября 2020 года за 14 с половиной миллионов евро по данным портала Transfermarkt. 25-летний игрок провел за клуб из Бергамо два матча - в Лиге чемпионов против датского "Мидтьюлланна" и в Серии A против миланского "Интера, и в обоих отличился забитыми голами. И в том, и в другом случае российский хавбек выходил на замену. Суммарное игровое время Алексея Миранчука за итальянскую "Аталанту" составило 41 минуту - из них 10 в Лиге чемпионов и 31 минуту в национальном чемпионате.
Алексей Миранчук: адаптация в "Аталанте" подходит к концу. Сосредоточен на работе, ничего не отвлекает
Полузащитник сборной России и "Аталанты" Алексей Миранчук рассказал о своей адаптации в итальянском клубе.
Фото: Getty Images
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