Алексей Миранчук: адаптация в "Аталанте" подходит к концу. Сосредоточен на работе, ничего не отвлекает

Полузащитник сборной России и "Аталанты" Алексей Миранчук рассказал о своей адаптации в итальянском клубе.
Фото: Getty Images
Атакующий хавбек сборной России Алексей Миранчук рассказал, как проходит его адаптация в итальянском чемпионате.

- Чувствую себя комфортно. Адаптация подходит к концу. Общаюсь уже со всеми ребятами. Начинаю понимать требования тренера. Все в порядке. Город небольшой – я сосредоточен только на работе. Нет чего-то, что бы отвлекало.

- В плане быта знаю, как тяжело многим ребятам искать квартиры. Мне повезло, сразу приехали, нашли хороший вариант. Машина довозила меня из дома на базу и обратно. Двух-трёх раз хватило, чтобы выучить маршрут и ездить самому.

- Было тяжело привыкнуть к ритму жизни итальянцев. Они никуда не торопятся. В Москве всё было по-другому, - передает слова Миранчука пресс-служба сборной России.

Атакующий полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" 4 сентября 2020 года за 14 с половиной миллионов евро по данным портала Transfermarkt. 25-летний игрок провел за клуб из Бергамо два матча - в Лиге чемпионов против датского "Мидтьюлланна" и в Серии A против миланского "Интера, и в обоих отличился забитыми голами. И в том, и в другом случае российский хавбек выходил на замену. Суммарное игровое время Алексея Миранчука за итальянскую "Аталанту" составило 41 минуту - из них 10 в Лиге чемпионов и 31 минуту в национальном чемпионате.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Серия А Аталанта Миранчук Ал Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Кононов расторг контракт с "Ригой"
Черчесов еще не выбрал нового капитана сборной России 3
Соболев: в команде крутая дисциплина. У Тедеско даже минута опоздания невозможна 1
Новым капитаном молодежной сборной России стал Максименко 1
Вагнер Лав: счастлив, что удалось продлить контракт с "Кайратом" 1
Чалов прибыл в расположение сборной России
Алексей Миранчук: должны показать хорошую игру и к этому добавить результат
Гендиректор "Сочи": Заболотный не мог так взять и заболеть. Думаю, это ошибка 1
Чалов: на таблицу не смотрим, впереди еще много матчей
Соболев - о "Порше": всегда хотел такую машину 9
Заболотный, Ерохин и Лесовой сдали сомнительные тесты на COVID-19, в сборную России вызван Чалов 6
Алексей Миранчук: адаптация в "Аталанте" подходит к концу. Сосредоточен на работе, ничего не отвлекает
Врач "Локомотива": Фарфан возвращался из сборной Перу с правой ягодицей в полтора раза больше левой 6
Агент Маньяков: мне не нравится, что перевели удар с Дзюбы на Черчесова 1
Месси забил со штрафных в Ла Лиге за последние 10 лет на 2 гола больше, чем весь "Ювентус" в Серии A 1
Вингер молодежки "Спортинга" Тавареш получил огнестрельное ранение в грудь 1
Агент Маньяков: хотелось бы адресовать плевок в лицо тому черту, который закинул в медиа видео с Дзюбой 25
Трахтенберг охарактеризовал свое состояние после госпитализации с коронавирусом словами Мухамадиева
В "Лудогорце" 12 случаев COVID-19, клубу перенесли кубковый матч
Источник: "Ювентус" летом попробует отдать в ПСЖ Роналду в обмен на Неймара 1
Источник: Почеттино и Вальверде - в числе кандидатов на пост главного тренера "Атлетика"
Ледяхов - о кубковом противостоянии "Динамо" и "Спартака": великолепная пара, исторические соперники
Источник: в сборной Дании два случая коронавируса, 8 футболистов и главный тренер изолированы
Скандальный видеоролик с Дзюбой до его публикации пытались продать в спортивные СМИ 7
Куман: я сказал Месси, что не могу изменить ситуацию в клубе 1
Защитник "МЮ" Шоу пропустит до 6 недель из-за травмы
Малкин - о видео с Дзюбой: это естественно и не противозаконно 18
Полузащитник "Краснодара" Вильена заразился коронавирусом
Фройлер - об игре Миранчука в матче с "Интером": поздравляю, великий
Семин опубликовал фото с отдыха в Кисловодске 3
Все новости
-