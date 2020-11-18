30-летний форвард завершил пребывание на самоизоляции и в ближайшее время вернется к тренировкам с командой, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что 24 ноября "Лацио" на своем поле примет "Зенит" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Серии А Иммобиле в составе "Лацио" провел 5 матчей и забил 3 мяча.
Иммобиле вылечился от коронавируса
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле сдал отрицательный тест на коронавирус.
Фото: ФК "Лацио"
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