Ибрагимович: если бы я пошёл на войну, Михайлович был бы в первом ряду, а я - во втором



Форвард " Милана " Златан Ибрагимович рассказал о дружбе со своим бывшим одноклубником, а ныне тренером "Болоньи" Синишей Михайловичем.

Фото: La Gazzetta dello Sport

"Синиша - великий человек, с которым мне посчастливилось подружиться и узнать его характер. Сперва мы недолюбливали друг друга, но, узнав его получше, была любовь с первого дня. Я говорил: "Если бы я пошёл на войну, то Синиша был бы в первом ряду, а я - во втором.



Когда я узнал, что Синиша заболел лейкемией, я позвонил ему и сказал: "Скажи, что нужно, я сделаю всё". Он пытался пригласить меня в "Болонью", подбирал нужные слова. Но я был честен, я сказал, что уже не могу бегать так, как раньше. В то же время я сказал ему, что готов ради него играть бесплатно. Но потом появился "Милан", - цитирует футболиста La Gazzetta dello Sport.