Дубль Ибрагимовича принес "Милану" выездную победу над "Наполи"

В матче 8 тура Серии A "Наполи" - "Милан" победу со счетом 3:1 одержали гости, Златан Ибрагимович оформил дубль.
Фото: AFP
"Милан" обыграл "Наполи" в выездной встрече 8 тура Серии A со счетом 3:1. Победу красно-черным принес дубль 39-летнего Златана Ибрагимовича, отличившегося на 20 и 54 минутах матча. Ответный гол неаполитанцев на 63 минуте забил Дрис Мертенс, после чего надежды хозяев на камбэк подорвал Тьемуэ Бакайоко, удаленный с поля за вторую желтую карточку. Окончательный счет на 90+5 минуте установил Йенс Хауге.

"Милан" продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии, на счету "россонери" 20 очков - это на 2 больше, чем у идущего вторым "Сассуоло". "Наполи" с 14 очками остался на шестой позиции.

Чемпионат Италии

8 тур

Наполи – Милан 1:3 (0:1)

Голы: Мертенс, 63 - Ибрагимович, 20, 54, Хауге, 90+5

Удаление: Бакайоко (Н), 65.

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Теги: Серия А Наполи Милан Ибрагимович
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