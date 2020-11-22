"Милан" не проигрывает в Серии А 20 матчей подряд

Беспроигрышная серия " Милана " в чемпионате Италии после победы над "Наполи" (1:3) в матче 8-го тура Серии А достигла отметки в 20 матчей.

Фото: ФК "Милан"

В последний раз команда Стефано Пиоли проигрывала во внутреннем первенстве 8 марта 2020 года в матче 26-го тура Серии А сезона-2019/2020 с "Дженоа" (1:2).



С учетом прошлого сезона серия "россонери" без поражений составляет 20 игр – 15 побед, 5 ничьих.