Сегодня стало известно, что аргентинец ушел из жизни в возрасте 60-и лет из-за сердечного приступа.
Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. В этот период команда завоевала оба своих титула чемпиона Италии, а также Кубок и Суперкубок страны и Кубок УЕФА.
Источник: "твиттер" Луиджи Де Маджистриса
Стадион "Наполи" будет носить имя Диего Марадоны
Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил, что стадион "Сан-Паоло", на котором проводит домашние матчи "Наполи", будет носить имя Диего Марадоны.
Фото: "Чемпионат"
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