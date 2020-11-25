Стадион "Наполи" будет носить имя Диего Марадоны

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил, что стадион "Сан-Паоло", на котором проводит домашние матчи "Наполи", будет носить имя Диего Марадоны.

Фото: "Чемпионат"

Сегодня стало известно, что аргентинец ушел из жизни в возрасте 60-и лет из-за сердечного приступа.



Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. В этот период команда завоевала оба своих титула чемпиона Италии, а также Кубок и Суперкубок страны и Кубок УЕФА.



Источник: "твиттер" Луиджи Де Маджистриса