"Наполи" разгромил "Рому"

В матче 9-го тура итальянской Серии А "Наполи" в домашнем матче крупно обыграл "Рому" (4:0).

Фото: Наполи

Счет на 30-й минуте открыл Лоренцо Инсинье. Во втором тайме неаполитанцы отличились еще трижды: голами отметились Фабиан Руис, Дрис Мертенс и Маттео Политано.



Отметим, что "Наполи" проводил этот матч в специальных футболках. Они были в цветах сборной Аргентины в память о Диего Марадоне.



"Наполи" после этой разгромной победы набрал 17 очков и догнал в таблице "Ювентус" и "Рому". Эти коллективы делят 4-6 место.



Чемпионат Италии, 9 тур



"Наполи" 4:0 "Рома"



Голы: Инсинье, 30, Руис, 64, Мертенс, 81, Политано, 86



Наполи: Мерет, Руй, Кулибали, Манолас, Ди Лоренцо, Демме (Лоботка, 83), Руис, Зелиньски (Элмас, 78), Мертенс (Петанья, 83), Инсинье, Лосано (Политано, 67)



Рома: Миранте, Манчини (Жесус, 38), Спинаццола, Карсдорп, Ибаньес, Верету (Фрайле, 46), Пеллегрини (Майораль, 79), Мхитарян, Кристанте, Родригес, Джеко (Сайоль, 71)



Предупреждения: Ибаньес, 29, Ди Лоренцо, 32, Кристанте, 77