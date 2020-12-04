Стадион "Наполи" официально переименован в честь Марадоны

Домашняя арена "Наполи" "Сан-Паоло" будет называться в честь экс-игрока команды Диего Марадоны.
Фото: Andrea Staccioli/LightRocket via Getty Images
Постановление о переименовании стадиона в Неаполе подписали все члены городского совета.

О переименовании стадиона сообщал мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.

Новое название арены "Диего Армандо Марадона".

Диего Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. С командой он дважды выигрывал чемпионский титул. Также, в составе неаполитанцев Марадона становился победителем Кубка УЕФА.

Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа. Ему было 60 лет.

Источник: Football Italia

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Теги: Марадона Наполи
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