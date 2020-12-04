Стадион "Наполи" официально переименован в честь Марадоны

Домашняя арена "Наполи" "Сан-Паоло" будет называться в честь экс-игрока команды Диего Марадоны.

Фото: Andrea Staccioli/LightRocket via Getty Images

Постановление о переименовании стадиона в Неаполе подписали все члены городского совета.



О переименовании стадиона сообщал мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.



Новое название арены "Диего Армандо Марадона".



Диего Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. С командой он дважды выигрывал чемпионский титул. Также, в составе неаполитанцев Марадона становился победителем Кубка УЕФА.



Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа. Ему было 60 лет.



Источник: Football Italia