Ибрагимович: все, кто вернулся в "Милан", не смогли добиться успеха. Сказал себе: буду Златаном и изменю всё

39-летний форвард " Милана " Златан Ибрагимович рассказал о новом вызове для себя при возвращении в клуб.

Фото: AFP

- "Милан" не был на вершине. Я надеялся добиться успеха. Все, кто пришел в "Милан" во второй раз, не смогли добиться того же успеха, что и в первый раз. Это был самый большой вызов для меня. Я сказал себе: "Я буду Златаном Ибрагимовичем и изменю все. Команда должна иметь мужество, чтобы мечтать о победе в скудетто, у нас впереди долгий путь. "Милан" голоден до побед, - передает слова Ибрагимовича Football Italia.



39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси" в январе 2020 года. В оставшейся части сезона Златан провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. В текущем сезоне на счету Ибрагимовича 10 матчей за "Милан" во всех турнирах (6 в Серии A, 4 в ЛЕ), 11 голов (из них 10 в Серии A) и 2 голевых паса. "Россонери" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии с 27 очками после 11 матчей, "Интер" отстает на 3 очка, "Наполи" и "Ювентус" - на 4.