Во вторник, 15 декабря, Миранчук впервые провел тренировку в основной группе "Аталанты" после перенесенного коронавируса. Впоследствии представители клуба из Бергамо сообщили, что 25-летний российский полузащитник вошел в заявку на матч с "Юве".
Встреча "Ювентус" - "Аталанта" состоится 16 декабря. Начало - в 20.30 мск.
Источник: Официальный сайт "Аталанты"
Миранчук попал в заявку "Аталанты" на игру с "Ювентусом"
Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч 12-го тура Серии А против "Ювентуса".
Фото: "Аталанта"
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