Миранчук попал в заявку "Аталанты" на игру с "Ювентусом"

Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч 12-го тура Серии А против "Ювентуса".

Фото: "Аталанта"

Во вторник, 15 декабря, Миранчук впервые провел тренировку в основной группе "Аталанты" после перенесенного коронавируса. Впоследствии представители клуба из Бергамо сообщили, что 25-летний российский полузащитник вошел в заявку на матч с "Юве".



Встреча "Ювентус" - "Аталанта" состоится 16 декабря. Начало - в 20.30 мск.



Источник: Официальный сайт "Аталанты"