Пирло: нужно отнестись к матчу с "Аталантой", как к игре с топ-клубом

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о предстоящей игре 12-го тура Серии А с "Аталантой".

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"Нас ждет сложный матч с очень сильной командой. "Аталанта" является грозной силой в Италии уже несколько лет. Мы видели прогресс команды не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. Поэтому мы готовимся к тяжелой игре. Нужно отнестись к этому матчу, как к встрече с топ-клубом", - сказал Пирло.



Наставник "Юве" добавил, что не удивлен игре и стабильности "Аталанты", поскольку команда из Бергамо хорошо выглядит на протяжении нескольких последних лет. Также Пирло отметил работу главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. По словам Пирло, у Гасперини есть свой стиль и понимание того, как должна играть команда, и это приносит положительные результаты.



Матч 12-го тура Серии А "Ювентус" - "Аталанта" состоится 16 декабря. Начало - в 20.30 мск.



Отметим, ранее стало известно, что полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, пропустивший ряд матчей из-за заражения коронавирусом, вошел в заявку на игру с "Юве".



Источник: Football Italia