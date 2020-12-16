"Аталанта" проявляет интерес к атакующему хавбеку ЦСКА Николе Влашичу, сообщают итальянские СМИ. По данным источника, хорват рассматривается клубом из Бергамо в качестве замены аргентинцу Алехандро Гомесу, который в январе с высокой вероятностью уйдет из клуба из-за ссоры с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
В текущем сезоне Влашич провел за ЦСКА 21 матч, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. За "Аталанту" играет российский полузащитник Алексей Миранчук, который перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года.
Источник: L’Eco di Bergamo
Влашич рассматривается "Аталантой" как замена уходящему Гомесу
"Аталанта" интересуется хорватским полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.
Фото: ПФК ЦСКА
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