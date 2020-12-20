Суарес сообщил судьям, что в августе подписал предварительный контракт с "Ювентусом"

Стало известно, что форвард "Атлетико" Луис Суарес сообщил судьям Перуджи в ходе дачи показаний по делу о мошенничестве при попытке организовать его переход в "Ювентус".

Фото: "Атлетико"

По сведениям источника, во время дачи показаний Суарес сообщил, что в конце августа подписал предварительный контракт с "Юве". Однако вскоре после этого туринцы отказались от трансфера уругвайца. Предположительно, "Ювентус" узнал об утечке информации и решил отказаться от сделки, чтобы не ввязываться в скандал.



Напомним, по данным СМИ, Суарес пытался получить гражданство Италии нелегальным путем. Чтобы перейти в "Ювентус", ему нужно было сдать экзамен по итальянскому языку. Предположительно, темы экзамена были отправлены футболисту заранее, чтобы тот смог выучить ответы и пройти тестирование.



Источник: твиттер журналиста Танкреди Палмери