Португальский нападающий "Милана" Рафаэль Леау в матче 13-го тура итальянской Серии А забил самый быстрый гол в истории турнира. Он это сделал уже спустя 6 секунд после стартового свистка арбитра матча Маурицио Мариани.
"Милан" после 12-ти матчей лидирует в таблице итальянской Серии А. Команда Пиоли еще не потерпела ни одного поражения и имеет в активе 28 очков. Отрыв от второго места, которое занимает "Интер" составляет одно очко.
Нападающий "Милана" Леау забил самый быстрый гол в истории Серии А
Нападающий "Милана" Рафаэль Леау стал автором самого быстрого гола в Серии А в матче против "Сассуоло".
Фото: "Getty Images"
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