Гасперини: я очень доволен Миранчуком

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал состоянии полузащитника Алексея Миранчука.

Фото: ФК "Аталанта"

"Я очень доволен Малиновским и Миранчуком, которые до вторника все еще находились в изоляции из-за COVID, так что с большим количеством вариантов у нас будет больше шансов на успех", - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.



Сегодня "Аталанта" в матче 13 тура Серии А на своем поле разгромила "Рому" - 4:1. Миранчук вышел на замену на 81-й минуте.