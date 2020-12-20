"Я очень доволен Малиновским и Миранчуком, которые до вторника все еще находились в изоляции из-за COVID, так что с большим количеством вариантов у нас будет больше шансов на успех", - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.
Сегодня "Аталанта" в матче 13 тура Серии А на своем поле разгромила "Рому" - 4:1. Миранчук вышел на замену на 81-й минуте.
Гасперини: я очень доволен Миранчуком
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал состоянии полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Аталанта"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!