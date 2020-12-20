Защитник сборной Дании может стать одноклубником Миранчука в "Аталанте"

"Аталанта" согласовала контракт с датским защитником бельгийского "Генка" Йоакимом Мехле.

Фото: BELGA

"Аталанта" договорилась с бельгийским "Генком" о переходе 23-летнего правого защитника сборной Дании Йоакима Мехле, сообщает в своем твиттере итальянский журналист Николо Скира. По данным источника, сумма трансферной компенсации, которую выплатит клуб Алексея Миранчука, составит 8 миллионов евро плюс бонусы, с игроком согласован контракт до 2025 года.



В текущем сезоне бельгийской Юпилер Про-лиги Мехле сыграл за "Генк" 16 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевых передачи. В этом году защитник дебютировал за сборную Дании, за которую провел 6 матчей и записал себе в актив 1 забитый мяч и 1 результативный пас. Трансферная стоимость Мехле по оценке портала Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.