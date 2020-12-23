Пирло - о разгроме от "Фиорентины": игроки "Ювентуса" уже думали об отпуске

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура Серии А с "Фиорентиной" (0:3).

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"Все пошло плохо с самого начала из-за неправильного отношения. Мы не можем себе такого позволить, мы должны быть сфокусированы и решительны с первых минут. Зимняя пауза поможет нам стать лучше. Наше вчерашнее отношение к игре было неправильным. Мы уже думали об отпуске, а такого не должно быть", - сказал Пирло.



Отметим, что "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Туринцы имеют в активе 24 очка. В свою очередь "Фиорентина" пребывает на 15-м месте. После победы над "Ювентусом" в запасе команды из Флоренции 14 очков.



Источник: Football Italia