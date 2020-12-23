"Интер" завершил календарный год выездной победой над "Вероной" в 14 туре Серии A со счетом 2:1.
Общее количество забитых миланцами голов за 2020 год составило 108 - это повторение исторического клубного рекорда. Ранее "Интернационале" забивал 108 мячей в 1961 году и в 2007 году.
В текущем сезоне чемпионата Италии "Интер" с 33 очками после 14 матчей занимает вторую строчку в таблице, отставая от "Милана" на 1 очко.
"Интер" повторил свой исторический максимум по забитым голам за год
Миланский "Интер" забил в 2020 году 108 мячей, повторив исторический рекорд клуба по голам за календарный год.
Фото: AFP
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