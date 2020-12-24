"Я все время сидел дома в раздражении, потому что не мог выйти на улицу или хорошо потренироваться. Для меня сидеть без дела – это ужас.
В какой-то момент я начал разговаривать с домом и давал имена стенам. В таком состоянии ты концентрируешься только на коронавирусе. Это ужасный вирус, с этим нельзя спорить", - заявил Ибрагимович.
Златан Ибрагимович в этом сезоне итальянской Серии А провел 10 матчей в составе "Милана". В них он забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.
"Милан" является лидером итальянской Серии А. После 14-ти матчей "красно-черные" имеют в активе 34 очка. В этом сезоне итальянского чемпионата "Милан" пока не потерпел ни одного поражения. Отрыв от второго места, которое занимает "Интер" составляет одно очко.
В последнем матче "Милан" обыграл "Лацио" со счетом 3:2.
Источник: Sky Sport Italia
Ибрагимович - о коронавирусе: это ужасный вирус, с этим нельзя спорить
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович рассказал, как переносил коронавирусную инфекцию.
Фото: "Getty Images"
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