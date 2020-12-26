"Кто является лучшим футболистом всех времен? Роналдо был феноменом, он был моим кумиром. Но лучший всех времен - Марадона. Единственный, кто лучше меня", - передает слова Ибрагимовича Gazzetta Dello Sport.
Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет
В текущем сезоне Серии А 39-летний Ибрагимович в составе "Милана" провел 6 матчей и забил 10 мячей.
Ибрагимович: Марадона - единственный, кто лучше меня
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории.
Фото: ФК "Милан"
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