"Наполи" намерен продать четырех игроков зимой

"Наполи" планирует продать четырех игроков во время работы ближайшего трансферного окна.

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По данным источника, неаполитанцы намерены расстаться с форвардами Фернандо Льоренте и Аркадиушем Миликом. Кроме того, "Наполи" собирается продать защитников Фаузи Гулама и Кевина Малькюи.



При этом отмечается, что неаполитанский клуб не планирует никого покупать в зимнее трансферное окно.



Источник: Gazzetta dello Sport