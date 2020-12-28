По данным источника, неаполитанцы намерены расстаться с форвардами Фернандо Льоренте и Аркадиушем Миликом. Кроме того, "Наполи" собирается продать защитников Фаузи Гулама и Кевина Малькюи.
При этом отмечается, что неаполитанский клуб не планирует никого покупать в зимнее трансферное окно.
Источник: Gazzetta dello Sport
"Наполи" намерен продать четырех игроков зимой
"Наполи" планирует продать четырех игроков во время работы ближайшего трансферного окна.
Фото: Getty Images
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