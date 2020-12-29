Гомес может продолжить карьеру в MLS

Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес попал на радары клуба MLS.

Фото: ФК "Аталанта"

Сообщается, что "Цинциннати" заинтересован в услугах 32-летнего хавбека. Американский клуб готов подписать с Гомесом контракт на три года.



Гомес защищает цвета "Аталанты" с 2014 года. В итальянский чемпионат Алехандро перебрался из украинского "Металлиста".



Источник: Tuttomercatoweb