Сообщается, что "Цинциннати" заинтересован в услугах 32-летнего хавбека. Американский клуб готов подписать с Гомесом контракт на три года.
Гомес защищает цвета "Аталанты" с 2014 года. В итальянский чемпионат Алехандро перебрался из украинского "Металлиста".
Источник: Tuttomercatoweb
Гомес может продолжить карьеру в MLS
Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес попал на радары клуба MLS.
Фото: ФК "Аталанта"
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