Президент итальянского клуба Стивен Чжан заявил, что информация о возможной продаже "Интера" является вымышленной и не имеет под собой никаких оснований.
Напомним, что Suning Holdings Group, действуя через расположенную в Люксембурге фирму Great Horizon, приобрела 68,55% акций клуба в 2016 году.
По итогам 14-и туров Серии А "Интер", возглавляемый Антонио Конте, занимает 2-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 33 очка. По мнению большинства тренеров чемпионата Италии, миланцы являются главными претендентами на Скудетто в нынешнем сезоне.
Источник: официальный сайт ФК "Интер"
Президент "Интера" опроверг слухи о продаже клуба
Миланский "Интер" останется в собственности китайской компании Suning.
Фото: ФК "Интер"
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