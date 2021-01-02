Президент "Интера" опроверг слухи о продаже клуба

Миланский "Интер" останется в собственности китайской компании Suning.

Фото: ФК "Интер"

Президент итальянского клуба Стивен Чжан заявил, что информация о возможной продаже "Интера" является вымышленной и не имеет под собой никаких оснований.



Напомним, что Suning Holdings Group, действуя через расположенную в Люксембурге фирму Great Horizon, приобрела 68,55% акций клуба в 2016 году.



По итогам 14-и туров Серии А "Интер", возглавляемый Антонио Конте, занимает 2-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 33 очка. По мнению большинства тренеров чемпионата Италии, миланцы являются главными претендентами на Скудетто в нынешнем сезоне.



Источник: официальный сайт ФК "Интер"