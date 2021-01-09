Агент Миранчука: Алексей прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о ситуации с футболистом в клубе.

Фото: ФК "Аталанта"