— Парень прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать. Будут подыскивать и смотреть, где он окажется полезнее и в большей степени раскроет свой потенциал, — цитирует агента "СЭ".
25-летний Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года из "Локомотива" за 14,5 млн евро. За итальянскую команду полузащитник провел девять матчей, в которых забил два гола.
Агент Миранчука: Алексей прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о ситуации с футболистом в клубе.
Фото: ФК "Аталанта"
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