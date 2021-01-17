«Интер» по игре разнёс «Ювентус», Видаль целовал эмблему туринцев, а затем им забил

Rusfootball.info — об очень странном футбольном вечере в Милане.
Фото: Goal
Недавно итальянские журналисты провели опрос тренеров клубов Серии А. Они попросили назвать их команду, которая выиграет Скудетто. Больше половины тренеров назвали в качестве будущего победителя «Интер». И миланцы в матче 18-го тура наглядно показали, почему они стали фаворитами.

«Интер» уверенно разобрался с «Ювентусом», свергнув стареющего короля. Хоть матч и закончился с вполне приличным счётом 2:0, «Интер» вполне мог довести дело до разгрома. И, самое главное, миланцы заставили «Ювентус» выглядеть бледно и даже серо. За весь матч гости из Турина создали лишь несколько опасных моментов, а Криштиану Роналду запомнился не яркой игрой, а многочисленными потерями.



По большому счёту, «Интер» ещё в первом тайме должен был снять все вопросы о победителе матча. Пока «Ювентус» пытался придумать что-то с позиционными атаками, соперник эффективно использовать контрвыпады. Силовая манера игры Ромелу Лукаку позволяла «Интеру» выходить и через длинный пас, а подключения игроков из глубины поля давали вариантивность атаке. И, конечно, этот успех стал важной победой наставника миланцев Антонио Конте. Он впервые в своей карьере тренера обыграл «Ювентус».

Только в первые 45 минут «Интер» нанёс 11 (!!) ударов по воротам соперника, из которых лишь один был действительно дальним. В то же время «Ювентус» никак не мог ничего придумать впереди. За первые 45 минут клуб из Турина нанёс лишь три удара по воротам, а два из них были с отчаянной дистанции в исполнении Криштиану Роналду.

«Интер» по игре разнёс «Ювентус», Видаль целовал эмблему туринцев, а затем им забил

Удары, слева - "Ювентус", справа - "Интер"

Чилийские страсти Видаля

Счёт уже на 12-й минуте открыл Артуро Видаль. Чилиец воспользовался классным кроссом Бареллы с фланга и переправил мяч головой в цель с близкого расстояния.

Любопытно, что до этого Видаль в течение часа был ненавидимым персонажем у тиффози «Интера». Чилиец перед началом матча подался в воспоминания о карьере в «Ювентусе» и, обнимаясь с игроками туринского клуба, зачем-то поцеловал эмблему чемпиона страны. Вероятно, это произошло случайно.


Естественно, что видео сразу облетело все форумы и социальные сети. Видаль сразу превратился в иуду, но быстро сумел реабилитироваться. К тому же, Артуро совсем не стеснялся праздновать гол в ворота клуба, эмблему которого он недавно поцеловал. Да и после матча Видаль устроил бурные празднования. Что ж, сердце латиноамериканской красавицы склонно к измене.


Вообще, матч получился эмоциональным и ярким, но «Ювентус» разочаровал. В начале второго тайма «Интер» в контратаке вывел на рандеву с голкипером соперника Николо Бареллу, а тот свой шанс использовал. Великолепную передачу сделал Алессандро Бастони, который создал для партнера шикарнейшие условия.

После того, как счет стал 2:0, «Ювентус» не смог сделать ровным счётом ничего. Лишь в последние 15 минут туринцы немного ожили, заставив Хандановича поработать. Но Альваро Мората в этой встрече превратился в бледную тень, а у Роналду игра явно не пошла. Без Пауло Дибалы, который залечивает травму, креатива туринцам катастрофически не хватило.


Несколько разочаровал и Андреа Пирло, который не смог изменить игру своей команды. Ход с тройной заменой и долгожданным выходом на поле Кулусевского, Бернардески и Маккенни был немного запоздалым. «Ювентус» проиграл одну из важнейших битв.

За Скудетто будет рубка

Откровенно говоря, в нынешнем состоянии «Ювентус» выглядит одним из аутсайдеров чемпионской гонки. После этого поражения туринцы отстают от «Милана», лидирующего в таблице, на 7 очков. Конечно, это ещё не приговор, но по игре «Юве» выглядит откровенно слабо.


Да, стоит напомнить, что именно «Старая синьора» нанесла единственное поражение «Милану» в нынешнем сезоне, но в том матче у «россонери» были гигантские кадровые проблемы. К слову, получается любопытная ситуация: «Милан» обыгрывает «Интер», «Интер» побеждает «Юве», а «Ювентус» наносит поражение «Милану».

Видимо, именно эти клубы в нынешнем сезоне и разыграют Скудетто. Не будем списывать со счетов и «Наполи», который в последнее время встрепенулся, а в 18-м туре и вовсе отгрузил шесть мячей «Фиорентине». Неаполитанцы находятся на третьем месте с отставанием в шесть очков от лидера.

Но самое главное, что впервые за долгое время за чемпионской гонкой в Италии действительно интересно наблюдать. Может получиться классная развязка с забегам двух – трёх соперников на финише.

Чемпионат Италии

18 тур

"Интер" 2:0 "Ювентус"

Голы: Видаль, 12, Барелла, 52

Интер: Ханданович, Бастони, Врей, Шкриньяр, Янг, Хакими, Видаль, Брозович, Барелла, Лукаку, Мартинес

Ювентус: Щенсны, Бонуччи, Данило, Фработта (Бернардески, 58), Кьеллини, Рэмси (Кулушевски, 58), Рабьо (Маккенни, 58), Бентанкур, Кьеза, Роналду, Мората

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Теги: Интер Ювентус
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