«Интер» по игре разнёс «Ювентус», Видаль целовал эмблему туринцев, а затем им забил

«Интер» уверенно разобрался с «Ювентусом», свергнув стареющего короля. Хоть матч и закончился с вполне приличным счётом 2:0, «Интер» вполне мог довести дело до разгрома. И, самое главное, миланцы заставили «Ювентус» выглядеть бледно и даже серо. За весь матч гости из Турина создали лишь несколько опасных моментов, а Криштиану Роналду запомнился не яркой игрой, а многочисленными потерями.
This is top notch from Inter. Restricted Juventus to long shots and a few headers which were nowhere close to being goals. They absolutely closed down the midfield and forces Juventus wide. Comfortable in the end #InterJuventus pic.twitter.com/IrMgjBD4cP— Anuj Balaji (@raul_is_king) January 17, 2021
По большому счёту, «Интер» ещё в первом тайме должен был снять все вопросы о победителе матча. Пока «Ювентус» пытался придумать что-то с позиционными атаками, соперник эффективно использовать контрвыпады. Силовая манера игры Ромелу Лукаку позволяла «Интеру» выходить и через длинный пас, а подключения игроков из глубины поля давали вариантивность атаке. И, конечно, этот успех стал важной победой наставника миланцев Антонио Конте. Он впервые в своей карьере тренера обыграл «Ювентус».
Только в первые 45 минут «Интер» нанёс 11 (!!) ударов по воротам соперника, из которых лишь один был действительно дальним. В то же время «Ювентус» никак не мог ничего придумать впереди. За первые 45 минут клуб из Турина нанёс лишь три удара по воротам, а два из них были с отчаянной дистанции в исполнении Криштиану Роналду.
Удары, слева - "Ювентус", справа - "Интер"
Чилийские страсти Видаля
Счёт уже на 12-й минуте открыл Артуро Видаль. Чилиец воспользовался классным кроссом Бареллы с фланга и переправил мяч головой в цель с близкого расстояния.
Любопытно, что до этого Видаль в течение часа был ненавидимым персонажем у тиффози «Интера». Чилиец перед началом матча подался в воспоминания о карьере в «Ювентусе» и, обнимаясь с игроками туринского клуба, зачем-то поцеловал эмблему чемпиона страны. Вероятно, это произошло случайно.
Vidal accidentally kissed the Juventus badge before kick off ? pic.twitter.com/VduftSgVN4— ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021
Естественно, что видео сразу облетело все форумы и социальные сети. Видаль сразу превратился в иуду, но быстро сумел реабилитироваться. К тому же, Артуро совсем не стеснялся праздновать гол в ворота клуба, эмблему которого он недавно поцеловал. Да и после матча Видаль устроил бурные празднования. Что ж, сердце латиноамериканской красавицы склонно к измене.
Vidal & the rest of Inter celebrating in the locker room ? pic.twitter.com/KR8r471ddb— Italian Football TV (@IFTVofficial) January 17, 2021
Вообще, матч получился эмоциональным и ярким, но «Ювентус» разочаровал. В начале второго тайма «Интер» в контратаке вывел на рандеву с голкипером соперника Николо Бареллу, а тот свой шанс использовал. Великолепную передачу сделал Алессандро Бастони, который создал для партнера шикарнейшие условия.
После того, как счет стал 2:0, «Ювентус» не смог сделать ровным счётом ничего. Лишь в последние 15 минут туринцы немного ожили, заставив Хандановича поработать. Но Альваро Мората в этой встрече превратился в бледную тень, а у Роналду игра явно не пошла. Без Пауло Дибалы, который залечивает травму, креатива туринцам катастрофически не хватило.
Несколько разочаровал и Андреа Пирло, который не смог изменить игру своей команды. Ход с тройной заменой и долгожданным выходом на поле Кулусевского, Бернардески и Маккенни был немного запоздалым. «Ювентус» проиграл одну из важнейших битв.
За Скудетто будет рубка
Откровенно говоря, в нынешнем состоянии «Ювентус» выглядит одним из аутсайдеров чемпионской гонки. После этого поражения туринцы отстают от «Милана», лидирующего в таблице, на 7 очков. Конечно, это ещё не приговор, но по игре «Юве» выглядит откровенно слабо.
Juventus in the Serie A title race ? pic.twitter.com/ZGNvEhOddm— B/R Football (@brfootball) January 17, 2021
Да, стоит напомнить, что именно «Старая синьора» нанесла единственное поражение «Милану» в нынешнем сезоне, но в том матче у «россонери» были гигантские кадровые проблемы. К слову, получается любопытная ситуация: «Милан» обыгрывает «Интер», «Интер» побеждает «Юве», а «Ювентус» наносит поражение «Милану».
Видимо, именно эти клубы в нынешнем сезоне и разыграют Скудетто. Не будем списывать со счетов и «Наполи», который в последнее время встрепенулся, а в 18-м туре и вовсе отгрузил шесть мячей «Фиорентине». Неаполитанцы находятся на третьем месте с отставанием в шесть очков от лидера.
Но самое главное, что впервые за долгое время за чемпионской гонкой в Италии действительно интересно наблюдать. Может получиться классная развязка с забегам двух – трёх соперников на финише.
Чемпионат Италии
18 тур
"Интер" 2:0 "Ювентус"
Голы: Видаль, 12, Барелла, 52
Интер: Ханданович, Бастони, Врей, Шкриньяр, Янг, Хакими, Видаль, Брозович, Барелла, Лукаку, Мартинес
Ювентус: Щенсны, Бонуччи, Данило, Фработта (Бернардески, 58), Кьеллини, Рэмси (Кулушевски, 58), Рабьо (Маккенни, 58), Бентанкур, Кьеза, Роналду, Мората