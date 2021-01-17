Кто станет чемпионом Италии? Кто станет чемпионом Италии?

"Милан" "Интер" "Ювентус" "Наполи" Кто-то другой





«Интер» по игре разнёс «Ювентус», Видаль целовал эмблему туринцев, а затем им забил

Rusfootball.info — об очень странном футбольном вечере в Милане.

Фото: Goal