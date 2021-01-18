Тарасов: Миранчук - игрок, которому нужно доверие. Но он понимал, куда ехал

Экс-игрок "Локомотива" и "Рубина" Дмитрий Тарасов высказал мнение о карьере другого экс-игрока "Локо" Алексея Миранчука в итальянской "Аталанте".
Фото: ФК "Аталанта"
- Мне тяжело смотреть, что он выходит часто на замены. Он такой игрок, которому нужно доверие. Ему тяжело быть в таком напряжении, но он понимал, куда ехал. По его игре видно, что он готов, выходит и доказывает. Результат есть. В такой команде и чемпионате ему будет непросто, но он справится, желаю ему закрепиться в основном составе, - цитирует Тарасова "Чемпионат".

25-летний атакующий полузащитник Алексей Миранчук перешел из московского "Локомотива" в клуб Серии A "Аталанту" в сентябре 2020 года. За прошедшее время хавбек сборной России принял участие в 12 матчах своего нового клуба в чемпионате Италии, Кубке Италии и Лиге чемпионов. В 11 из них он выходил на замену, 1 встречу Кубка Италии Миранчук начал в стартовом составе и был заменен во втором тайме. Всего за "Аталанту" Алексей Миранчук забил 3 гола - по одному в каждом из турниров.

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Теги: Серия А Аталанта Миранчук Ал Тарасов Локомотив
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