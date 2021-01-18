"Интер" сменит название и эмблему к 113-летию клуба

Миланский "Интер" планирует провести ребрендинг к 113-летию клуба в марте.

Фото: "Getty Images"

Как сообщает источник, миланский "Интер" хочет изменить название и эмблему к 113-летию клуба. Эта дата будет отмечаться 9 марта.



"Нерадзурри" сменят название с "Интернационале" на "Интер Милан".



На новой эмблеме главную роль будут играть буквы "I" и "M".



На следующей неделе руководство команды должно утвердить это решение.



Миланский "Интер" занимает второе место в турнирной таблице текущего сезона Серии А. В 18-ти матчах команда Конте набрала 40 очков. Столько же имеет "Милан", но у команды Пиоли игра в запасе.



Источник: Sky Sport Italia