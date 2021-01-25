— Ему всего 40 лет, нужно приобретать опыт. Менталитет другой, конечно, там в Италии, но для него очень важно приобрести колоссальный опыт итальянского футбола. Кроме того, это позитивный опыт работы, — цитирует Газзаева News.ru
Ранее Владимир Газзаев был наставником в "Рустави", "Урожае", "Алании", "Актобе" и "Тоболе".
При Валерии Газзаева ЦСКА стал первым российским клубом, который выиграл европейский турнир. Им стал Кубок УЕФА в 2005 году. Газзаев продолжает удерживать звание единственного российского тренера, которому покорилось подобное достижение.
Газзаев прокомментировал назначение сына в "Сьену"
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение своего сына Владимира на пост главного тренера итальянской "Сиены".
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
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