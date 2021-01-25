"Не думаю, что приезд Владимира Газзаева в "Сиену" связан с трансферами Кокорина, Шомуродова и Миранчука. Скорее, с тем, что "Сиеной" теперь владеет армянский холдинг. Отец Газзаева, Валерий, конечно же, известен в Италии. Что касается Владимира, он находится здесь уже две недели и знакомится с командой", - заявил журналист.
Напомним, ранее стало известно, что Владимир Газзаев, сын известного тренера Валерия Газзаева, возглавил клуб итальянской Серии D "Сиену".
Владимир Газзаев с июля 2014 по июль 2015 года возглавлял "Актобе", а с января по июль 2019 года работал в "Тоболе".
В России он трудился во владикавказской "Алании". В 2018 году был главным тренером краснодарского "Урожая". Также работал в грузинском клубе "Рустави".
Недавно Газзаев не сумел договориться о работе с казахстанским клубом "Ордабасы"
Источник: Sport24
Итальянский журналист предположил, почему сын Газзаева стал главным тренером "Сиены"
Журналист Гвидо Де Лео высказал мнение, почему Владимир Газзаев стал новым главным тренером итальянской "Сиены".
Фото: "Getty Images"
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